Ноябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 лет

В столице продолжается метеорологическая осень.

Ноябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 лет
Фото: instagram/by_istphoto

Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура ноября 2021 года в Киеве составила +4,8°С, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2 градуса.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру до -7,1°С, а самым теплым - 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°С.

Также метеорологи отметили, что в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 29 мм осадков, что составило 63% климатической нормы.

Климатологи отметили, что метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться, пока среднесуточная температура воздуха устойчиво не пересечет отметку 0°С в сторону понижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.

Начало 2021 года в столице показалось довольно холодным. Февраль, например, был самым морозным за последние девять лет. Первые два месяца осени также были холоднее обычного.

Однако лето было очень жарким – в июне температура на 1,8°С превысила норму, в июле – на 3,3°С, в августе – на 0,7°С.

Октябрь в Киеве по температуре был близок к норме, но стал одним из самых сухих за все время наблюдений.

Напомним, первый снег этого осенне-зимнего периода в Киеве пошел 23 ноября. Однако из-за плюсовой погоды он растаял.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабряВ Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря
Магнитные бури произойдут 27 и 28 ноябряМагнитные бури произойдут 27 и 28 ноября
Завтра на юге и западе Украины будет дождьЗавтра на юге и западе Украины будет дождь
Прогноз погоды до конца ноября от УкргидрометцентраПрогноз погоды до конца ноября от Укргидрометцентра
Украину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от УкргидрометцентраУкраину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от Укргидрометцентра
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве и Киевской области ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица, - ГСЧСВ Киеве и Киевской области ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица, - ГСЧС
В Киеве пошел первый снегВ Киеве пошел первый снег
В Киеве завтра ожидаются порывы ветра до 24 метров в секундуВ Киеве завтра ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду
Октябрь в Киеве по температуре был близок к норме, но стал одним из самых сухих за все время наблюдений.Октябрь в Киеве по температуре был близок к норме, но стал одним из самых сухих за все время наблюдений.
Безморозный период в Киеве стал одним из самых длинных за все время наблюденийБезморозный период в Киеве стал одним из самых длинных за все время наблюдений
Сентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 годаСентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 года
В Киеве началась метеорологическая осеньВ Киеве началась метеорологическая осень
Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекордЖара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд
К концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / сК концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / с
В Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
Последние новости
Подгружаем последние новости