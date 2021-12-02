Ноябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 лет

Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура ноября 2021 года в Киеве составила +4,8°С, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2 градуса.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру до -7,1°С, а самым теплым - 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°С.

Также метеорологи отметили, что в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 29 мм осадков, что составило 63% климатической нормы.

Климатологи отметили, что метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться, пока среднесуточная температура воздуха устойчиво не пересечет отметку 0°С в сторону понижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.

Начало 2021 года в столице показалось довольно холодным. Февраль, например, был самым морозным за последние девять лет. Первые два месяца осени также были холоднее обычного.

Однако лето было очень жарким – в июне температура на 1,8°С превысила норму, в июле – на 3,3°С, в августе – на 0,7°С.

Октябрь в Киеве по температуре был близок к норме, но стал одним из самых сухих за все время наблюдений.