В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря

Погода в декабре будет довольно переменчивой. В первую неделю месяца синоптики передают краткосрочное потепление, а затем Украину заметет снегом и похолодает. Синоптики передают, что средняя температура воздуха в декабре будет составлять от -4 градусов мороза до +3 градусов тепла, однако 2-3 декабря в некоторых областях потеплеет до +14 градусов.

Ожидается, что 1 декабря в Украине будет холодно и снежно, 2-3 декабря резко потеплеет, а 4-5 декабря снова похолодает.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 1 декабря днем столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, на юге будет теплее - от +5 до +7 градусов. В Киеве ожидается от +1 до +3 градусов. Ночью синоптики передают заморозки до -1...-3 градусов. На западе и севере возможен снег. Также ожидается сильный юго-западный ветер, до 7-12 метров в секунду.

В четверг, 2 декабря, синоптики прогнозируют потепление до +4... +9 днем на западе Украины, а на юге страны потеплеет до +11...+14 градусов. В центральных, восточных и северных областях синоптики обещают днем от +4 до +8 градусов. Местами в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях пройдут дожди, а в Черниговской и Сумской областях - дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В пятницу, 3 декабря, в южных областях продержится потепление до +12...+14 градусов, на востоке потеплеет до +9...+11 градусов. На западе пройдут сильные дожди с мокрым снегом, на севере также синоптики передают дождь со снегом, в центре - дождь. В Киеве также пройдут осадки, днем синоптики передают от +4...+6 градусов. Ночью будет в пределах нуля на западе и севере стран, а в остальных областях в ночное время температура будет плюсовой - от +1 до +6 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ранее синоптики рассказали, стоит ли ждать снега и сильных морозов на Новый год 2022.