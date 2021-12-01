В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря

Погода в декабре будет довольно переменчивой. В первую неделю месяца синоптики передают краткосрочное потепление, а затем Украину заметет снегом и похолодает. Синоптики передают, что средняя температура воздуха в декабре будет составлять от -4 градусов мороза до +3 градусов тепла, однако 2-3 декабря в некоторых областях потеплеет до +14 градусов.

В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря

Ожидается, что 1 декабря в Украине будет холодно и снежно, 2-3 декабря резко потеплеет, а 4-5 декабря снова похолодает.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 1 декабря днем столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, на юге будет теплее - от +5 до +7 градусов. В Киеве ожидается от +1 до +3 градусов. Ночью синоптики передают заморозки до -1...-3 градусов. На западе и севере возможен снег. Также ожидается сильный юго-западный ветер, до 7-12 метров в секунду.

В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря

В четверг, 2 декабря, синоптики прогнозируют потепление до +4... +9 днем на западе Украины, а на юге страны потеплеет до +11...+14 градусов. В центральных, восточных и северных областях синоптики обещают днем от +4 до +8 градусов. Местами в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях пройдут дожди, а в Черниговской и Сумской областях - дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря

В пятницу, 3 декабря, в южных областях продержится потепление до +12...+14 градусов, на востоке потеплеет до +9...+11 градусов. На западе пройдут сильные дожди с мокрым снегом, на севере также синоптики передают дождь со снегом, в центре - дождь. В Киеве также пройдут осадки, днем синоптики передают от +4...+6 градусов. Ночью будет в пределах нуля на западе и севере стран, а в остальных областях в ночное время температура будет плюсовой - от +1 до +6 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря

Ранее синоптики рассказали, стоит ли ждать снега и сильных морозов на Новый год 2022.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве пошел первый снегВ Киеве пошел первый снег
В Киеве и Киевской области ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица, - ГСЧСВ Киеве и Киевской области ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица, - ГСЧС
В Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погодыВ Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погоды
Магнитные бури произойдут 27 и 28 ноябряМагнитные бури произойдут 27 и 28 ноября
Завтра на юге и западе Украины будет дождьЗавтра на юге и западе Украины будет дождь
Блок рекламы


Похожие новости
Украину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от УкргидрометцентраУкраину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от Укргидрометцентра
Прогноз погоды до конца ноября от УкргидрометцентраПрогноз погоды до конца ноября от Укргидрометцентра
В Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погодыВ Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погоды
Когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022Когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022
Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделюУкраину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
Украину завалит снегом в конце ноября: прогноз погоды от синоптиков УкргидрометцентраУкраину завалит снегом в конце ноября: прогноз погоды от синоптиков Укргидрометцентра
Прогноз погоды для Украины на выходные 20-21 ноября 2021 годаПрогноз погоды для Украины на выходные 20-21 ноября 2021 года
Прогноз погоды на Новый год для УкраиныПрогноз погоды на Новый год для Украины
В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погодаВ Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода
В Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделюВ Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделю
Последние новости
Подгружаем последние новости