Украину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от Укргидрометцентра

Погода в Украине в начале декабря будет снежной и морозной. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры и осадки в виде мокрого снега, начиная с понедельника, 29 ноября. Такая погода продлится и всю первую неделю декабря.

Украину заморозит и засыплет снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря

По данным Укргидрометцентра, новая неделя начнется с дождей и мокрого снега. После солнечных выходных украинцам следует приготовиться к менее приятной погоде. В западных областях в понедельник, 29 ноября, синоптики передают дождь и мокрый снег, температура ночью и днем будет составлять от +2 до +4 градусов. В Киеве и северных областях ожидается от +7...+9 градусов днем и от +4 до +6 градусов ночью. На востоке и западе Украины столбики термометров поднимутся до +11...+14 градусов днем, при этом в регионах пройдут дожди. Синоптики передают на дорогах гололед, а также скачки атмосферного давления. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Украину заморозит и засыплет снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря

Во вторник, 30 ноября, погода будет солнечной в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Сумской и Кировоградской областях. В остальных регионах снова ожидаются дожди, на западе - снегопады. Столбики термометров резко опустятся до -1...+2 градусов днем, только на юге и востоке ожидается до +3...+5 градусов. Ночью ожидается от -1 до -3 градусов на западе и от 0 до +7 в остальных областях. В Киеве во вторник синоптики обещают сухо и солнечно, температура воздуха днем и ночью составит в среднем от 0 до +2 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

Украину заморозит и засыплет снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря

В среду, 1 декабря, снегопады продолжатся в западных областях. По всех регионах днем и ночью будет минусовая температура. Синоптики передают днем от -1 до +1 градусов, ночью до -1...-4 градусов. На юге и в центральных областях местами будет солнечно и сухо. В Киеве ожидается днем от -1 до +1, ночью - от -2 до -4 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

Украину заморозит и засыплет снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря
Ранее народный синоптик Владимир Деркач обнародовал прогноз погоды на декабрь 2021.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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