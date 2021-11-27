Завтра на юге и западе Украины будет дождь

Ночью 28 ноября в Карпатском регионе, днем в южной части и в большинстве западных областей - дождь, на остальной территории - без существенных осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночью и утром в северных, большинстве западных, центральных и южных областях туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, в южной части - до 13°.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.