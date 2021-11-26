Магнитные бури произойдут 27 и 28 ноября

Две мощные магнитные бури обрушатся на Землю одна за другой в последние дни ноября 2021 года. Повышенная солнечная активность будет такой силы, что ее почувствуют даже молодые и здоровые люди.

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в субботу, 27 ноября. В это день в опасности окажется самочувствие и здоровье метеозависимых и пожилых людей. Ухудшение могут почувствовать такте украинцы, у которых есть хронические заболевания.

В воскресенье, 28 ноября, атмосферы Земли достигнет очередной поток солнечного ветра, который вызовет мощные геомагнитные колебания. Возмущения в магнитном поле нашей планеты будут такой силы, что люди почувствуют упадок сил, бессонницу. В этот день также возможны головные боли, тошнота, головокружение, перепады артериального давления.

Медики рекомендуют украинцам, которые плохо переносят периоды магнитных бурь, обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование. Различные колебания в магнитном поле Земли ощущают лица, у которых есть хронические патологии в организме. Очень важно выявить их и вовремя начать лечение.

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