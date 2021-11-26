Магнитные бури произойдут 27 и 28 ноября

Две мощные магнитные бури обрушатся на Землю одна за другой в последние дни ноября 2021 года. Повышенная солнечная активность будет такой силы, что ее почувствуют даже молодые и здоровые люди.

Две мощные магнитные бури обрушатся на Украину до конца ноября

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в субботу, 27 ноября. В это день в опасности окажется самочувствие и здоровье метеозависимых и пожилых людей. Ухудшение могут почувствовать такте украинцы, у которых есть хронические заболевания.

В воскресенье, 28 ноября, атмосферы Земли достигнет очередной поток солнечного ветра, который вызовет мощные геомагнитные колебания. Возмущения в магнитном поле нашей планеты будут такой силы, что люди почувствуют упадок сил, бессонницу. В этот день также возможны головные боли, тошнота, головокружение, перепады артериального давления.

Две мощные магнитные бури обрушатся на Украину до конца ноября

Медики рекомендуют украинцам, которые плохо переносят периоды магнитных бурь, обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование. Различные колебания в магнитном поле Земли ощущают лица, у которых есть хронические патологии в организме. Очень важно выявить их и вовремя начать лечение.

Напомним, в Украине резко изменится погода. Прогноз синоптиков до конца ноября 2021 года.


Шевченко Лилия, Тудей

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