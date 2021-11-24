В Киеве и Киевской области ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица, - ГСЧС

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"По информации УкрГидрометцентра, ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сообщили в ГСЧС.

В этой связи водителям рекомендуют выдерживать дистанцию между автомобилями, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров во время езды, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.