В Киеве и Киевской области ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица, - ГСЧС
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах будет наблюдаться гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
"По информации УкрГидрометцентра, ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сообщили в ГСЧС.
В этой связи водителям рекомендуют выдерживать дистанцию между автомобилями, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров во время езды, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.
Напомним, во вторник, 23 ноября, в Киеве пошел первый снег. По данным коммунальной корпорации "Киевавтодор", в связи с осадками на дороги вывели 173 единицы техники, обрабатывающей дороги и тротуары противогололедными средствами.