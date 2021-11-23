Когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022

Зима в Украине будет умеренно холодной. В начале декабря в стране установятся зимние температуры, но сильные снегопады и морозы ожидаются не раньше января.

Синоптики рассказали, когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют средние температурные значения декабря на отметке -8...-10 градусов. Ожидается, что практически весь декабрь будет с небольшим плюсом днем и также небольшим минусом ночью. В конце месяца, накануне Нового года, и в начале января, синоптики прогнозируют сильное похолодание до -20 градусов.

Сильные заморозки продержатся всю первую неделю января. По словам метеорологов, самым снежным месяцем этой зимы станет февраль. Однако из-за колебаний температур, большого устойчивого снежного покрова не будет. Снег будет выпадать, потом таять, и так по кругу.

Синоптики рассказали, когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022

Погода в Украине на Новый год

Синоптик Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Вазира Мартазинова прогнозирует минусовую температуру в новогоднюю ночь, но снега не будет.

Мнение других синоптиков единогласное: предстоящая зима будет немного мягче, чем предыдущая, то есть не будет таких холодов и снегопадов.

Согласно наблюдениям, с каждым годом два зимних месяца в Украине – январь и февраль – становятся все холоднее. При этом, как отметила синоптик, влияние глобального потепления сводится к тому, что погода становится более переменчивой.

Ранее сообщалось, когда в Украине выпадет первый мокрый снег в ноябре, и какой будет погода в последнюю неделю осени.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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