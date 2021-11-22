Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Погода в Украине на этой неделе будет скорее зимней, чем осенней. Прогнозы синоптиков сбываются, и в последнюю неделю ноября страну накроет похолодание и мокрый снег. С 22 по 26 ноября столбики термометров по областям опустятся днем до +2...+8 градусов, ночью синоптики передают заморозки до -1...-6 градусов.

Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 22 ноября, солнечно и сухо синоптики передают в южных, северных и части западных областей. В Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью будет от +3 до +5 градусов, местами до -1...-3 градусов. Теплее всего синоптики передают в Херсонской области. Там днем воздух прогреется до +11...+13 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Во вторник, 23 ноября, будет облачно во всех регионах страны. В южных областях ожидаются дожди, а вот в Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Харьковской и Донецкой областях возможен мокрый снег. Сухо и солнечно будет только в Ужгороде. Температура воздуха резко опустится до 0...+2 градусов днем, на юге будет до +5...+8 градусов. Ночью синоптики передают заморозки до -1...-4 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

В среду, 24 ноября, осадки прекратятся. По всем областям Украины будет сухо и солнечно. Днем температура будет колебаться от -1 градуса на севере до +6 градусов на западе и юге. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов, на востоке - от -5 до -7 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Ранее сообщалось, какая погода установится в Украине в период новогодних и рождественских праздников.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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