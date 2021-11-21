Украину завалит снегом в конце ноября: прогноз погоды от синоптиков Укргидрометцентра

Погода в Украине в ближайшие дни будет ветренной и снежной. В некоторых регионах потеплеет, но местами будет идти дождь и падать снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение в трех областях страны.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в воскресенье, 21 ноября, небольшие дожди, местами с мокрым снегом, прогнозируются в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На всей остальной территории страны будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем в среднем достигнет отметок от +6 до +11 градусов. Ветер порывистый, местами до 15-20 м/с.

В Киеве в течение дня 21 ноября будет сухо. Температура воздуха днем повысится до +9...+11 градусов. Теплее всего будет на юге - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Там воздух прогреется до +11...+13 градусов. В западных областях синоптики передают до +8...+10 градусов днем и до +3...+5 градусов ночью. На востоке будет солнечно и сухо, до +6...+8 градусов днем и до -1...+1 градуса ночью.

В понедельник, 22 ноября, без осадков будет только в восточных и южных областях. Синоптики обещают похолодание в центральных и северных областях до +6...+8 градусов, на востоке столбики термометров по прежнему покажут до +6...+8 градусов, на юге ожидается до +9...+13 градусов, в Киеве будет пасмурно, но без осадков. Днем ожидается до +6...+8 градусов, ночью - от +3 до +5 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода установится в Украине в период новогодних и рождественских праздников.