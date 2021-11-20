В воскресенье трем областям прогнозируют дождь с мокрым снегом

Днем 7-12° тепла, на юге до 14°.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине будет без существенных осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье местами 0-2° мороза; днем 7-12° тепла, на юге до 14°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киевской области температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов.

В Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 10°.

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