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2021-11-20
Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье
Жителей столицы просят придерживаться рекомендаций.
Фото: ukrinform.ua
21 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Жителям столицы рекомендуют:
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.