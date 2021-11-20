Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье

Жителей столицы просят придерживаться рекомендаций.

Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье
Фото: ukrinform.ua

21 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Жителям столицы рекомендуют:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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