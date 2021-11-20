Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.



UBB

[url=http://novostey.com/other/news946992.html]Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье - Разное на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/other/news946992.html>Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье - Разное на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/other/news946992.html