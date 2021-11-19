Прогноз погоды на Новый год для Украины

Как рассказал Глава украинского Гидрометеоцентра Николай Кульбида рассказал, когда в Украину придет настоящая зима со снегопадами и морозами, а также дал прогноз погоды на новогодние праздники.

Синоптики обнародовали прогноз погоды для Украины на новогодние праздники

По словам метеоролога, в 2021 году каких-либо серьезных погодных аномалий не ожидается. Зима в Украину придется согласно календарю, а температурные показатели будут в пределах нормы. Значительно похолодает во второй половине декабря текущего года, но ближе к Новому году температура воздуха начнет повышаться.

Новый 2022 год украинцы будут встречать при среднесуточной температуре воздуха около нуля градусов. Днем столбики термометров будут показывать "плюсовую" температуру.

Синоптики обнародовали прогноз погоды для Украины на новогодние праздники

В канун Нового года и в первые дни января 2022 года метеорологи прогнозируют от +1 до +2 градусов днем, на Юге – до +4 градусов. Небольшие морозы возможны лишь ближе к Рождеству, далее снова ожидается оттепель.

Осадков в виде снега в новогоднюю ночь не предвидится. Украинцы будут встречать главный праздник года при сухой и сравнительно теплой погоде.

Узнайте также, когда в Украине выпадет первый снег. Синоптики обнародовали прогноз погоды до конца 2021 года.


Шевченко Лилия, Тудей

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