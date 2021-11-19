Прогноз погоды на Новый год для Украины

Как рассказал Глава украинского Гидрометеоцентра Николай Кульбида рассказал, когда в Украину придет настоящая зима со снегопадами и морозами, а также дал прогноз погоды на новогодние праздники.

По словам метеоролога, в 2021 году каких-либо серьезных погодных аномалий не ожидается. Зима в Украину придется согласно календарю, а температурные показатели будут в пределах нормы. Значительно похолодает во второй половине декабря текущего года, но ближе к Новому году температура воздуха начнет повышаться.

Новый 2022 год украинцы будут встречать при среднесуточной температуре воздуха около нуля градусов. Днем столбики термометров будут показывать "плюсовую" температуру.

В канун Нового года и в первые дни января 2022 года метеорологи прогнозируют от +1 до +2 градусов днем, на Юге – до +4 градусов. Небольшие морозы возможны лишь ближе к Рождеству, далее снова ожидается оттепель.

Осадков в виде снега в новогоднюю ночь не предвидится. Украинцы будут встречать главный праздник года при сухой и сравнительно теплой погоде.

Узнайте также, когда в Украине выпадет первый снег. Синоптики обнародовали прогноз погоды до конца 2021 года.