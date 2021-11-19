В Киеве завтра ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду

В КГГА напомнили правила безопасности во время шквальных порывов.

Погода в Киеве в субботу, 20 ноября, будет теплая, но с сильным ветром.

Согласно данным Укргидрометцентра, шквальные порывы со скоростью 15-24 метра в секунду начнутся вечером 19 ноября и продлятся до вечера субботы.

Температура будет при этом составлять 4-6 и 9-11 градусов тепла.

В КГГА напомнили рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, октябрь этого года в столице Украины, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, оказался на 0,2 градуса ниже климатической нормы 1991-2020 гг. Самым теплым был день 21 октября, когда максимальная темпратура составила 18,8 градусов, а самым холодным – 26 октября, когда утром было –2,4.