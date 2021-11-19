В Киеве завтра ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду

В КГГА напомнили правила безопасности во время шквальных порывов.

В Киеве завтра ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду
Фото: КМДА

Погода в Киеве в субботу, 20 ноября, будет теплая, но с сильным ветром.

Согласно данным Укргидрометцентра, шквальные порывы со скоростью 15-24 метра в секунду начнутся вечером 19 ноября и продлятся до вечера субботы.

Температура будет при этом составлять 4-6 и 9-11 градусов тепла.

В КГГА напомнили рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, октябрь этого года в столице Украины, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, оказался на 0,2 градуса ниже климатической нормы 1991-2020 гг. Самым теплым был день 21 октября, когда максимальная темпратура составила 18,8 градусов, а самым холодным – 26 октября, когда утром было –2,4.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В понедельник утром в Украине туман, температура – до +7В понедельник утром в Украине туман, температура – до +7
"Настойчивость" стала словом года по версии Кембриджского словаря"Настойчивость" стала словом года по версии Кембриджского словаря
В воскресенье в Украине днем будет сухо и до +9В воскресенье в Украине днем будет сухо и до +9
В Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделюВ Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделю
В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погодаВ Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода
Блок рекламы


Похожие новости
Октябрь в Киеве по температуре был близок к норме, но стал одним из самых сухих за все время наблюдений.Октябрь в Киеве по температуре был близок к норме, но стал одним из самых сухих за все время наблюдений.
Безморозный период в Киеве стал одним из самых длинных за все время наблюденийБезморозный период в Киеве стал одним из самых длинных за все время наблюдений
Завтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туманЗавтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туман
Завтра в Украине местами заморозки, днем температура до +20Завтра в Украине местами заморозки, днем температура до +20
Сентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 годаСентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 года
В Украине завтра будет без осадков, температура до +23В Украине завтра будет без осадков, температура до +23
В Киеве началась метеорологическая осеньВ Киеве началась метеорологическая осень
Завтра в большинстве областей Украины пройдут дождиЗавтра в большинстве областей Украины пройдут дожди
Завтра в Украине обещают жару и местами - кратковременные дождиЗавтра в Украине обещают жару и местами - кратковременные дожди
Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекордЖара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости