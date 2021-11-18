В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода

Погода в Украине 18 ноября изменится. На смену ночным морозам и мокрому снегу придет потепление и небольшие дожди. Синоптики передают осадки до воскресенья, 21 ноября, после чего в страну снова вернется сухая погода. Температура воздуха будет в среднем от +3 до +5 градусов, а на выходных потеплеет до +8...+10 градусов.

В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода накануне выходных

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 18 ноября дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Киеве. Столбики термометров поднимутся в дневное время до +4...+6 градусов, на юге будет теплее - до +6...+8 градусов, на востоке синоптики передают от +5 до +7 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода накануне выходных

В пятницу, 19 ноября, все области Украины накроют осадки. Согласно прогнозу синоптиков, в регионах похолодает в среднем до +3...+5 градусов. На востоке ожидается холоднее - до +1...+3 градусов, на западе и юге синоптики передают от +5 до +8 градусов, местами до +10 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -2...-4 градусов в восточных областях и до -1...+1 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода накануне выходных

В субботу, 20 ноября, в Украине потеплеет, но дожди пронесутся по всей территории страны. Средняя температура воздуха повысится до +8...+10 градусов. Холодно будет на востоке - от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, на востоке - до -1...+1 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода накануне выходных

Ранее синоптики рассказали о резких перепадах температур в середине ноября.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В понедельник утром в Украине туман, температура – до +7В понедельник утром в Украине туман, температура – до +7
"Настойчивость" стала словом года по версии Кембриджского словаря"Настойчивость" стала словом года по версии Кембриджского словаря
В воскресенье в Украине днем будет сухо и до +9В воскресенье в Украине днем будет сухо и до +9
В Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделюВ Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделю
В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погодаВ Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода
Блок рекламы


Похожие новости
Синоптики назвали дату первого снега в ноябреСиноптики назвали дату первого снега в ноябре
Украину накроет похолодание и заморозки: прогноз погоды на неделю от УкргидрометцентраУкраину накроет похолодание и заморозки: прогноз погоды на неделю от Укргидрометцентра
Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: прогноз погоды на начало неделиУкраину накроет антициклон с заморозками и снегом: прогноз погоды на начало недели
В понедельник в Украине местами дожди, днем до +17В понедельник в Украине местами дожди, днем до +17
Украину накроет холодный циклон с ливнями, а затем снова потеплеет - прогноз погодыУкраину накроет холодный циклон с ливнями, а затем снова потеплеет - прогноз погоды
Украину накроет потепление в конце октября: прогноз погоды от синоптиковУкраину накроет потепление в конце октября: прогноз погоды от синоптиков
Морозы в Украине ударят сразу после бабьего лета: погода изменится быстроМорозы в Украине ударят сразу после бабьего лета: погода изменится быстро
Украину на выходных накроют заморозки и дожди: прогноз погоды от УкргидрометцентраУкраину на выходных накроют заморозки и дожди: прогноз погоды от Укргидрометцентра
В Украину вернется теплая и сухая погода: Наталка Диденко дала прогноз до конца неделиВ Украину вернется теплая и сухая погода: Наталка Диденко дала прогноз до конца недели
Украину накроет антициклон со штормом и заморозками : прогноз погоды от Наталки ДиденкоУкраину накроет антициклон со штормом и заморозками : прогноз погоды от Наталки Диденко
Последние новости
Подгружаем последние новости