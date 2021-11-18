В Украину на смену морозам идут дожди: синоптики рассказали, в каких областях изменится погода

Погода в Украине 18 ноября изменится. На смену ночным морозам и мокрому снегу придет потепление и небольшие дожди. Синоптики передают осадки до воскресенья, 21 ноября, после чего в страну снова вернется сухая погода. Температура воздуха будет в среднем от +3 до +5 градусов, а на выходных потеплеет до +8...+10 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 18 ноября дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Киеве . Столбики термометров поднимутся в дневное время до +4...+6 градусов, на юге будет теплее - до +6...+8 градусов, на востоке синоптики передают от +5 до +7 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с.

В пятницу, 19 ноября, все области Украины накроют осадки. Согласно прогнозу синоптиков, в регионах похолодает в среднем до +3...+5 градусов. На востоке ожидается холоднее - до +1...+3 градусов, на западе и юге синоптики передают от +5 до +8 градусов, местами до +10 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -2...-4 градусов в восточных областях и до -1...+1 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с.

В субботу, 20 ноября, в Украине потеплеет, но дожди пронесутся по всей территории страны. Средняя температура воздуха повысится до +8...+10 градусов. Холодно будет на востоке - от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, на востоке - до -1...+1 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики рассказали о резких перепадах температур в середине ноября.