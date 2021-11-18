"Настойчивость" стала словом года по версии Кембриджского словаря

С начала 2021 года это слово на сайте словаря просмотрели более 243 000 раз.

"Настойчивость" стала словом года по версии Кембриджского словаря
Фото: Versii IF

Кембриджский словарь признал "настойчивость" (perseverance) словом 2021 года.

В блоге словаря сообщается, что в этом году людям по всему миру пришлось проявить настойчивость перед лицом вызовов и разрушений из-за коронавируса и других проблем.

"Настойчивость определяется как "постоянные усилия для достижения чего-либо, даже когда это трудно или занимает много времени", – отметили на сайте Cambridge dictionary.

Это слово в течение 2021 года на сайте словаря просмотрели более 243 000 раз, более 30 000 из которых произошли в период с 18 по 24 февраля - после того, как марсоход NASA Perseverance Rover приземлился на Марс и передавал оттуда изображение на Землю.

"Когда люди читали или слышали название марсохода в новостях, они обращались в Кембриджский словарь, чтобы узнать, что оно означает. Это отличный пример того, как на язык, который мы используем, влияют текущие события", – добавили в блоге.

Напомним, в прошлом году Кембриджский словарь признал словом года "карантин" (quarantine).

Оксфордский словарь в этом году предпочел слово vax – глагол и существительное одновременно.



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