В Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки: прогноз погоды на неделю

Украину на этой неделе накроют ливни, местами с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже с 18 ноября. По всей территории страны будет мокро и холодно, а в ряде областей через несколько дней ударят заморозки до -11 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 18-19 ноября всю страну накроет атмосферным фронтом. В западных и северных областях пройдет мокрый снег, в остальных регионах - дождь. Температура воздуха опустится днем до +2...+6 градусов в восточных, центральных и северных областях, на юге будет теплее - до +7...+9 градусов, на западе синоптики передают до +6...+8 градусов. Ночью ожидается до -1...-4 градусов мороза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На выходных, 20-21 ноября, осадки продолжатся, но ночью потеплеет. Снега также не предвидится. Синоптики передают в западных областях повышение температуры воздуха до +7...+10 градусов, на юге местами ожидается до +10...+12 градусов, на востоке и севере будет прохладнее - до +3...+6 градусов, в Киеве - до +6..+8 градусов. Ночью температура воздуха будет плюсовой - в среднем до 0...+5 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, антициклон придет в Украину 16 ноября. В течении 19 ноября и 20 ноября ожидается нестойкая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Также возможны перепады атмосферного давления. А уже после 20-21 ноября в страну придет потепление.

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