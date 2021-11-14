В понедельник утром в Украине туман, температура – до +7

В Киеве днем 4-6°.

В понедельник утром в Украине туман, температура – до +7
Фото: facebook/Международный аэропорт "Львов"

В понедельник, 15 ноября, в Украине будет без осадков, ночью и утром туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 6° мороза.

Днем 2-7° тепла, в Закарпатье и в южной части 6-11°.

В Киевской области температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью – 1-3° тепла, днем 4-6°.

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