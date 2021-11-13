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2021-11-13
В воскресенье в Украине днем будет сухо и до +9
В Киеве днем 6-8°.
В воскресенье, 14 ноября, в Украине будет без осадков.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
В восточной части и в Прикарпатье ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, в южных областях и Закарпатье 10-14°.
В Киевской области температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.