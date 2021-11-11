Синоптики назвали дату первого снега в ноябре

Погода в Украине на этой неделе больше похожа на зимнюю, чем на осеннюю. Арктический циклон принес ночные заморозки и снижение температуры воздуха до -8 градусов ночью и +5...+7 градусов днем. Первые зимние осадки уже не за горами. Синоптики назвали области, где первый снег выпадет уже 15 ноября.

Синоптики назвали дату первого снега в ноябре: какой будет погода в середине месяца

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", первый снег выпадет в понедельник 15 ноября в восточных и северо-восточных областях. Температура на большинстве областей опустится ниже нуля. Ночью ожидается до -1...-2 градусов, днем во всех областях, кроме южных, столбики термометров покажут тоже минусовые значения - от -1 до +1 градуса. Снег синоптики передают в Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. По всей остальной территории страны будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Синоптики назвали дату первого снега в ноябре: какой будет погода в середине месяца

Народный синоптик Владимир Деркач недавно озвучил прогноз погоды на декабрь. По его словам, первый месяц зимы начнется с морозов и небольших осадков. В первой декаде месяца столбики термометров будут опускаться ниже нуля, но осадков практически не предвидится. Вторая декада декабря начнется с потепления. Накануне дня Святого Николая, 18-19 декабря, ожидаются заморозки, а ближе к Новому году дневная температура воздуха будет около нуля градусов. Однако, на новогодние праздники, вплоть до Рождества, в Украине ударят сильные морозы.

Ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на всю предстоящую зиму, и рассказали, ждать ли 30-градусных морозов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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