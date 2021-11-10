Украину накроет похолодание и заморозки: прогноз погоды на неделю от Укргидрометцентра

Арктический циклон принесет украинцам ночные заморозки до -7 градусов уже на этой неделе. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, самым холодным днем станет среда, 10 ноября. Постепенно в Украине потеплеет, но в ближайшие несколько дней погода будет зимней.

Украину накроют заморозки и похолодание: синоптики назвали области, где в конце недели резко изменится погода

Ожидается, что температура воздуха опустится 10 ноября до +3...+5 градусов в центральных и восточных областях. На юге днем синоптики передают от +5 до +7 градусов, на западе - от +7 до +10 градусов. В Киеве сегодня будет солнечно и сухо, воздух прогреется до +3...+5 градусов. В ночь с 10 на 11 ноября заморозки достигнут -3...-7 градусов по всей территории страны. Осадков в этот день не ожидается, ветер южный, 3-8 м/с.

Украину накроют заморозки и похолодание: синоптики назвали области, где в конце недели резко изменится погода

По прогнозу синоптиков, 11 ноября ночные морозы усилятся в восточных областях до -9 градусов. Дневная температура начнет подниматься на западе. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой областях столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов, ночью ожидается до -1...-4 градусов. На востоке будет днем холодно - от +2 до +5 градусов, ночью еще холоднее - до -5...-9. В Киеве 11 ноября синоптики передают от +6 до +8 градусов, на юге - от +6 до +9 градусов, в северных и центральных областях будет +5...+8 градусов. Осадков в этот день не предвидится, ветер юго-западный, 7-12 м/c.

Украину накроют заморозки и похолодание: синоптики назвали области, где в конце недели резко изменится погода

В пятницу, 12 ноября, начнется потепление и в восточных областях. Днем столбики термометров покажут там от +5 до +7 градусов. По всей остальной территории страны будет без изменений. В Киеве днем от +6 до +8 градусов, на юге - от +9 до +11 градусов, в центральных и северных областях - от +5 до +9 градусов, на западе теплее всего - от +9 до +12 градусов. Ночью синоптики прогнозируют заморозки до -1...-4 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Украину накроют заморозки и похолодание: синоптики назвали области, где в конце недели резко изменится погода

Ранее сообщалось, какой будет погода в декабре 2021, и в каких областях первый месяц зимы будет снежным.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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