На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла

Эпицентр землетрясения – в Надворнянском районе на глубине 3 км.

В Ивано-Франковской области сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. Его относят к едва ощутимым.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки произошли около 14 часов. Эпицентр землетрясения – в Надвирнянском районе на глубине 3 км.

"Эпицентр землетрясения находится в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надвирна, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - сообщает центр специального контроля.

Напомним, 8 сентября в Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5.