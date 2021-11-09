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2021-11-09
На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла
Эпицентр землетрясения – в Надворнянском районе на глубине 3 км.
Фото: facebook.com/gcsk.mcsm
В Ивано-Франковской области сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. Его относят к едва ощутимым.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Подземные толчки произошли около 14 часов. Эпицентр землетрясения – в Надвирнянском районе на глубине 3 км.
"Эпицентр землетрясения находится в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надвирна, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - сообщает центр специального контроля.
Напомним, 8 сентября в Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5.