На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла

Эпицентр землетрясения – в Надворнянском районе на глубине 3 км.

На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла
Фото: facebook.com/gcsk.mcsm

В Ивано-Франковской области сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. Его относят к едва ощутимым.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки произошли около 14 часов. Эпицентр землетрясения – в Надвирнянском районе на глубине 3 км.

"Эпицентр землетрясения находится в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надвирна, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - сообщает центр специального контроля.

Напомним, 8 сентября в Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Магнитная буря обрушилась на Землю и продлится три дняМагнитная буря обрушилась на Землю и продлится три дня
Прогноз погоды на 7 – 11 ноября от УкргидрометцентраПрогноз погоды на 7 – 11 ноября от Укргидрометцентра
В воскресенье в Украине без существенных осадков и до +15В воскресенье в Украине без существенных осадков и до +15
В понедельник в Украине местами дожди, днем до +17В понедельник в Украине местами дожди, днем до +17
Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: прогноз погоды на начало неделиУкраину накроет антициклон с заморозками и снегом: прогноз погоды на начало недели
Блок рекламы


Похожие новости
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясениеУ восточного побережья Тайваня произошло землетрясение
На границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясениеНа границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение
На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5
Около Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три годаОколо Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три года
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясениеУ берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
На северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясениеНа северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясение
Землетрясение в Японии: в районе атомной станции "Фукусима-1" произошли подземные толчкиЗемлетрясение в Японии: в районе атомной станции "Фукусима-1" произошли подземные толчки
В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясениеВ Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение
В Монголии произошло сильное землетрясениеВ Монголии произошло сильное землетрясение
На Львовщине зафиксировали небольшое землетрясениеНа Львовщине зафиксировали небольшое землетрясение
Последние новости
Подгружаем последние новости