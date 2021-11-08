Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: прогноз погоды на начало недели

Украину в начале новой недели накроет антициклон, который принесет дожди и мокрый снег во все области страны. Похолодание усилится и днем, и ночью. Синоптики прогнозируют ночные заморозки до -6 градусов с середины недели.

Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды в начале недели

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 8 ноября осадки ожидаются в центральных областях, в остальных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха в на западе, востоке и в центре достигнет +8...+13 градусов, на юге будет теплее - до +14....+16 градусов, в северных областях и в столице столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды в начале недели

Во вторник, 9 ноября, заметно похолодает по всей стране, а на востоке и юге вероятны сильные дожди. На остальных территориях - сухо и преимущественно малооблачно. Синоптики передают снижение температуры до +3...+5 градусов на западе Украины, в центре и в столице будет от +2 до +4 градусов, на юге - от +7 до +10 градусов, на востоке - от +7 до +9 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды в начале недели

В среду, 10 ноября, осадков в стране не предвидится, однако начнутся заморозки. Днем на западе будет теплее всего - от +4 до +8 градусов, на Закарпатье - до +9...+11 градусов. На юге страны синоптики обещают до +3...+6 градусов, на севере и востоке ожидается от +1 до +3 градусов, в Киеве будет от +2 до +4 градусов. Ночью температура опустится до -1...-3, местами до -4...-6 градусов. Осадков в этот день не предвидится. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Украину накроет антициклон с заморозками и снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды в начале недели

Ранее сообщалось, сколько продлятся заморозки в ноябре 2021 года, и какой будет погода в третий месяц осени.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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