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2021-11-06
В воскресенье в Украине без существенных осадков и до +15
В Киевской области днем около 10°.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В воскресенье, 7 ноября, в Украине будет без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе днем небольшой дождь.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ветер преимущественно юго-западный – 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Прикарпатье до 6° мороза, на юге страны местами 5-7° тепла.
Днем 7-12°, в южной части до 15°.
В Киевской области без существенных осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.
Фото: facebook.com/UkrHMC