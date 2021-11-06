В воскресенье в Украине без существенных осадков и до +15

В Киевской области днем около 10°.

В воскресенье в Украине без существенных осадков и до +15
Фото: facebook.com/UkrHMC

В воскресенье, 7 ноября, в Украине будет без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе днем небольшой дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер преимущественно юго-западный – 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Прикарпатье до 6° мороза, на юге страны местами 5-7° тепла.

Днем 7-12°, в южной части до 15°.

В Киевской области без существенных осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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