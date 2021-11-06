Прогноз погоды на 7 – 11 ноября от Укргидрометцентра

В Украине пройдут дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом. Температура воздуха постепенно снизится до нуля градусов. Прогноз погоды до середины будущей недели обнародовала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По данным метеоролога, по всей территории Украины в воскресенье, 7 ноября 2021 года, обойдется без осадков. Однако уже с понедельника начнет заходить холодный воздух с севера Европы. Атмосферный фронт принесет с собой не только резкое снижение температуры воздуха, но и осадки. В период с 9 по 11 ноября в некоторых регионах прогнозируют мокрый снег.

В понедельник, 8 ноября, дожди пройдут в западных и северных областях страны. Столбики термометров местами опустятся до отметок +5…+7 градусов Цельсия. Значительно теплее будет на Юге +13…+16.

Во вторник, 9 ноября, атмосферный фронт, который принесет с собой осадки, накроет всю территорию Украины. Дожди пройдут во всех областях, самые интенсивные осадки ожидаются в южном и восточном регионах. Температура воздуха снизится днем до показателей +5…+7 на Западе и до +12 на Юге.

Тенденция к снижению температуры воздуха в Украине продолжится, в среду, 10 ноября, термометры покажут от +4 до +6 градусов во всех областях страны, кроме южных, здесь немного теплее – около +9 градусов Цельсия. Ночью заморозки до -3.

Напомним, синоптики рассказали, сколько продлятся заморозки в ноябре 2021 года. Стоит ли ждать снега и зимних морозов в последний месяц осени?