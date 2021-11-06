Прогноз погоды на 7 – 11 ноября от Укргидрометцентра

В Украине пройдут дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом. Температура воздуха постепенно снизится до нуля градусов. Прогноз погоды до середины будущей недели обнародовала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Мокрый снег и похолодание: прогноз погоды до середины будущей недели от Укргидрометцентра

По данным метеоролога, по всей территории Украины в воскресенье, 7 ноября 2021 года, обойдется без осадков. Однако уже с понедельника начнет заходить холодный воздух с севера Европы. Атмосферный фронт принесет с собой не только резкое снижение температуры воздуха, но и осадки. В период с 9 по 11 ноября в некоторых регионах прогнозируют мокрый снег.

В понедельник, 8 ноября, дожди пройдут в западных и северных областях страны. Столбики термометров местами опустятся до отметок +5…+7 градусов Цельсия. Значительно теплее будет на Юге +13…+16.

Мокрый снег и похолодание: прогноз погоды до середины будущей недели от Укргидрометцентра

Во вторник, 9 ноября, атмосферный фронт, который принесет с собой осадки, накроет всю территорию Украины. Дожди пройдут во всех областях, самые интенсивные осадки ожидаются в южном и восточном регионах. Температура воздуха снизится днем до показателей +5…+7 на Западе и до +12 на Юге.

Мокрый снег и похолодание: прогноз погоды до середины будущей недели от Укргидрометцентра

Тенденция к снижению температуры воздуха в Украине продолжится, в среду, 10 ноября, термометры покажут от +4 до +6 градусов во всех областях страны, кроме южных, здесь немного теплее – около +9 градусов Цельсия. Ночью заморозки до -3.

Напомним, синоптики рассказали, сколько продлятся заморозки в ноябре 2021 года. Стоит ли ждать снега и зимних морозов в последний месяц осени?


Шевченко Лилия, Тудей

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