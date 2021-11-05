Магнитная буря обрушилась на Землю и продлится три дня

Одна из самых мощных за последние годы магнитная буря обрушилась на Землю. Геомагнитный шторм продлится несколько суток и окажет значительное негативное воздействие на самочувствие не только метеозависимых, но и полностью здоровых людей.

Магнитная буря приблизилась к нашей планете в четверг, 4 ноября 2021 года. Метеорологи оценивают мощность космического солнечного удара в три балла по пятибалльной шкале.

"Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой). В настоящее время нет сомнений, что речь идет о вспышке уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X)", — говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Мощная магнитная буря продлится до трех суток, при этом на Земле уже фиксируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. В зоне сияний оказалась почти вся территория скандинавского полуострова.

В период магнитных бурь особенно осторожными следует быть людям с метеозависимостью, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Под рукой должны быть все необходимые медикаменты, также нужно правильно питаться, пить достаточно воды и часто гулять на свежем воздухе.

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