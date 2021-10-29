В Украине потеплеет до +18 градусов - прогноз погоды на последние выходные октября

Украину накроет волна потепления уже на предстоящих выходных. Синоптики прогнозируют, что 30-31 октября температура воздуха поднимется в части областей до +15...+18 градусов. По всей стране будет сухая и солнечная погода.

Уже с пятницы, 29 октября, антициклон пройдется по территории Украины. На западе и юге синоптики передают днем до +13...+15 градусов, на Закарпатье - до +15...+17 градусов. На востоке будет в пятницу днем от +11 до +13 градусов, ночью столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов. В Киеве завтра ожидается без осадков. Днем потеплеет до +12...+14 градусов, ночью температура опустится до +7...+9 градусов. Такие же температурные показатели будут в северных и центральных областях. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В субботу, 30 октября, в Украине температура воздуха днем будет +11...+14 градусов, а в западных областях потеплеет до +15...+18 градусов тепла. Погода будет солнечной и сухой. Прохладнее всего синоптики передают на востоке - от +11 до +13 градусов. В столице в последнюю субботу октября ожидается сухая погода, от +12 до +14 градусов днем, и от +3 до +5 градусов ночью. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 31 октября, в западных, центральных и восточных областях ночью ударят заморозки до -1...-4 градусов. Днем по всей стране синоптики передают сухую погоду. На западе и юге прогнозируется до +13...+15 градусов, на севере днем будет от +10 до +12 градусов, на востоке - до +11...+13 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Теплая и ясная погода продержится в Украине и первую неделю ноября. Затем начнутся дожди и постепенное похолодание.

Ранее синоптики обновили прогноз погоды на начало ноября и рассказали, где будет холодно, а где потеплеет.