Украину накроет потепление в конце октября: прогноз погоды от синоптиков

Украину в конце октября накрыло потепление, которое продлится до начала ноября. Синоптики прогнозируют, что теплая погода продлится почти всю первую неделю третьего осеннего месяца. При этом, начиная с первых чисел ноября, почти во всех областях страны ожидаются дожди и ночные заморозки до -1 градуса.

Украину накроет потепление, а затем начнутся заморозки: синоптики обновили прогноз погоды на начало ноября

Антициклон продержится в Украине еще несколько недель. Средняя температура воздуха в конце октября будет держаться на отметке +12...+14 градусов, осадков не предвидится.

Начиная со среды, 27 октября, по всей территории Украины ожидается потепление. В Киеве и в западных областях температура воздуха повысится до +12 градусов, На востоке синоптики прогнозируют до +9...+11 градусов, ночью температура опустится до -4...-7 градусов. На юге будет до +10...+13 градусов. Заморозки ночью ожидаются во всех областях, кроме северных и южных. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Украину накроет потепление, а затем начнутся заморозки: синоптики обновили прогноз погоды на начало ноября

В четверг, 28 октября, в большинстве областей потеплеет еще больше. Синоптики передают днем до +12...+14 градусов, ночью потеплеет до +3...+6 градусов. Прохладные ночи останутся только в западных и восточных областях - до -1...-4 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Украину накроет потепление, а затем начнутся заморозки: синоптики обновили прогноз погоды на начало ноября

В пятницу, 30 октября, по всей Украине будет солнечно и сухо. Ночью температура воздуха будет плюсовой - до +2...+4 градусов. Днем синоптики обещают до +14...+16 градусов на западе, до +11...+13 градусов на юге и на севере, в Киеве также будет сухо и без осадков - от +12 до +14 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Украину накроет потепление, а затем начнутся заморозки: синоптики обновили прогноз погоды на начало ноября

Ранее синоптики рассказали, когда Украину заметет снегом и ударят зимние морозы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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