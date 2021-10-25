В понедельник ночью Украине обещают морозы, днем до +11

Осадков не прогнозируют.

В понедельник ночью Украине обещают морозы, днем до +11
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 25 октября в Украине будет без осадков, ночью и утром в западных областях местами туман.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза.

На остальной территории 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

В Киевской области синоптики также обещают сухую погоду. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

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