Следующие три дня в Украине будут без осадков, температура снизится

Завтра ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Следующие три дня в Украине будут без осадков, температура снизится
Фото: facebook.com/UkrHMC

Следующие несколько дней территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, поэтому ожидается сухая погода, без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

"Также, мы уже знаем, что антициклональная погода - это ясно, и, как следствие, мы почувствуем значительное снижение температуры воздуха, особенно ночью. Порывистый ветер, который беспокоил нас предыдущие несколько дней, наконец уменьшит свои скорости", - отметили синоптики.

В ближайшие трое суток ожидается понижение температуры: завтра ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В южной части ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

25-26 октября в Украине ночью 1-5° мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье 9-14°.

Ветер преимущественно северо-западный?, 5-12 м/с.

В Киевской области в понедельник, 24 октября, прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

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