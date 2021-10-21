В Кривом Роге наблюдается пыльная буря, - Госэкоинспекция

В городе Кривой Рог наблюдается пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция.

Глава ГЭИ Андрей Малеваный заметил, что 20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

"Такое природное явление, как пыльная буря, учащается на территории Украины, поскольку оно связано с влиянием изменений климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивание почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории. Так, 21 октября УкрГидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", - пояснил Малеваный.

В настоящее время, по его словам, пыльная буря усиливается при наличии большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей», - отметил Малеваный.

В Госэкоинспекции рекомендуют горожанам соблюдать ряд рекомендаций:

минимизировать передвижения по городу;

на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;

если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;

для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

Напомним, в июне несколько регионов Украины затянула пылевая завеса - в воздухе была видна пыль и другие частицы, при этом запаха дыма не ощущалось. Метеорологи не исключали, что пылевая буря могла прийти из Средней Азии или с юга РоSSии, или это могли быть последствия резкой жары.

22 июня в Киеве зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе.