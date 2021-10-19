В четверг в Украине местами потеплеет до +22°, осадков не прогнозируют

В Карпатах - ветер до 25-30 м/с.

Завтра, 20 октября, в Украине без осадков. Погоду будет определять поле повышенного давления, днем с юго-запада начнет перемещаться теплый воздух средиземноморского происхождения.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Интерфакс-Украина.

В среду ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на западе и крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

В четверг, 21 октября, в Украине потеплеет, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, кроме северных областей Украины, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 4-10° тепла; днем 13-18°, 21 октября на Прикарпатье и в Одесской области - 20-22 градусов тепла.