Морозы в Украине ударят сразу после бабьего лета: погода изменится быстро

В Украине сразу после бабьего лета ударят морозы. Все эти погодные метаморфозы произойдут очень быстро, в течение ближайшей недели. В середине недели погода ненадолго порадует украинцев солнцем и теплом. А уже под конец недели и в начале новой придут ночные морозы.

О том, как будет меняться характер погоды в ближайшие дни, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

В первые два дня недели, понедельник и вторник, Украина пребывает под воздействием умеренно прохладной погоды. Днем температура воздуха прогревается до +13 градусов, ночью – опускается до +5.

Однако уже со среды, 20 октября, практически на всей территории начнется интенсивное потепление. Тепло быстро достигнет пика и особенно будет радовать украинцев в четверг и пятницу, 21 и 22 октября. В эти дни на большинстве территории нашей страны дневная температура вырастет до +16…+18 градусов, а в отдельных регионах ртутный столбик поднимется и до магических +20. Такую температуру ожидают на юге и юго-востоке страны.

Такая теплая погода приятно порадует украинцев, однако расслабляться не стоит, говорит специалистка. Ибо это потепление будет кратковременным – всего на 3-4 дня. Его даже нельзя в полной мере назвать бабьим летом, ибо уважающее себя бабье лето длится не менее недели.

Уже с субботы, 23 октября, в Украину придут дожди и сразу снизят температуру воздуха. Отголоски тепла еще будут ощущаться в этот день, но оно уже не будет таким интенсивным, как в предыдущие. Температура воздуха продолжит снижаться и в воскресенье.

А в ночь на понедельник, 25 октября, температура воздуха снизится до критического нулевого показателя, а кое-где и ударят морозы. Морозы могут сковывать Украину две ночи подряд. Затем контраст дневной и ночной температур станет мягче из-за того, что придет дождливая погода.

Напомним, синоптики обещают в этом году мягкую зиму и Новый год без снега.