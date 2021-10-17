В понедельник в Украине до +13, без осадков

Только в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.

В понедельник в Украине до +13, без осадков
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 18 октября, в Украине будет без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Только в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 1-6 ° тепла, в Карпатах местами 0-3 ° мороза; днем 8-13 ° тепла, на высокогорье Карпат 4-9 °; на юге страны ночью 3-8 °, днем 12-17 °.

В Киевской области днем местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.

Температура по области ночью 1-6 ° тепла, днем 8-13 °; в Киеве ночью 4-6 ° тепла, днем 9-11 °.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15
В Украину вернется теплая и сухая погода: Наталка Диденко дала прогноз до конца неделиВ Украину вернется теплая и сухая погода: Наталка Диденко дала прогноз до конца недели
В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15
Перевод часов на зимнее время: названа дата и условияПеревод часов на зимнее время: названа дата и условия
Завтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туманЗавтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туман
Блок рекламы


Похожие новости
Завтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туманЗавтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туман
В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15
В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15
Ночью в воскресенье до 4 градусов мороза, днем без осадковНочью в воскресенье до 4 градусов мороза, днем без осадков
Отопительный сезон в Украине начнется в октябре – УкргидрометцентрОтопительный сезон в Украине начнется в октябре – Укргидрометцентр
На понедельник Украине прогнозируют заморозки, температура до +16На понедельник Украине прогнозируют заморозки, температура до +16
В Украине потеплеет до +20 градусов: синоптики назвали дату бабьего лета в октябреВ Украине потеплеет до +20 градусов: синоптики назвали дату бабьего лета в октябре
Завтра в Украине местами заморозки, днем температура до +20Завтра в Украине местами заморозки, днем температура до +20
В Украине ударят заморозки до -5 градусов: прогноз погоды на начало октябряВ Украине ударят заморозки до -5 градусов: прогноз погоды на начало октября
"Бабье лето" в Украине подходит к концу: прогноз погоды на конец сентября"Бабье лето" в Украине подходит к концу: прогноз погоды на конец сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости