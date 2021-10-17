В понедельник в Украине до +13, без осадков

Только в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.

В понедельник, 18 октября, в Украине будет без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Только в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 1-6 ° тепла, в Карпатах местами 0-3 ° мороза; днем 8-13 ° тепла, на высокогорье Карпат 4-9 °; на юге страны ночью 3-8 °, днем 12-17 °.

В Киевской области днем местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.