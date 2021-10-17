Новостей.COM ⇒
2021-10-17
В понедельник в Украине до +13, без осадков
Только в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В понедельник, 18 октября, в Украине будет без осадков.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Только в северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 1-6 ° тепла, в Карпатах местами 0-3 ° мороза; днем 8-13 ° тепла, на высокогорье Карпат 4-9 °; на юге страны ночью 3-8 °, днем 12-17 °.
В Киевской области днем местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.
Температура по области ночью 1-6 ° тепла, днем 8-13 °; в Киеве ночью 4-6 ° тепла, днем 9-11 °.