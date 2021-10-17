Завтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туман

В воскресенье, 17 октября, в Украине будет без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 8-13°, в южной части прогнозируется ночью 6-11°, днем 11-16°.

В Карпатах температура в течение суток будет от 4° тепла до 1° мороза.