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2021-10-17
Завтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туман
В южной части небольшой дождь.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В воскресенье, 17 октября, в Украине будет без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 8-13°, в южной части прогнозируется ночью 6-11°, днем 11-16°.
В Карпатах температура в течение суток будет от 4° тепла до 1° мороза.
В Киевской области температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.