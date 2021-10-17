Перевод часов на зимнее время: названа дата и условия

В Украине неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время, однако по прежнему в конце октября стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Традиционно это произойдет в последний день второго осеннего месяца - 31 октября в 04:00 утра.

Таким образом, в воскресенье, получится выспаться на час дольше. При этом, многие люди почувствуют в первые дни после перевода времени сонливость и раздражительность. Ведь биоритмы собьются, и для того, чтобы адаптироваться к новому времени без вреда для здоровья, нужно избегать переутомления, отрегулировать режим труда и отдыха, питаться правильно и пить больше воды.

Перевод стрелок может вызывать недомогание и апатию, а иногда привести к обострению хронических болезней и нервным срывам. Старайтесь уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, которые помогут избавиться от осенней хандры и восполнить витамина D в организме.

Впервые "летний" и "зимний" порядок исчисления времени предложили в Великобритании в 1908 году с целью рационального распределения энергии в течение суток. Сегодня таким порядком пользуются более 110 стран мира.

Украина впервые перешла на "летнее время" в 1981 году, то есть 38 лет назад. В 2011 году, Украина рассматривала вариант, чтобы по примеру РоSSии остаться в летнем времени, но решение не было принято на высшем уровне. Жители Западной Украины жаловались, что из-за протяженности страны, им придется ввести детей в школу в темноте. Кроме того, время решили не трогать из-за проведения Евро-2012. Дискуссии о необходимости переводить или не переводить часы до сих пор ведутся в Украине.

3 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении, которым предусматривается установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Однако Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила документ на доработку.

Ранее сообщалось, когда украинцев ждет еще одно бабье лето в октябре.