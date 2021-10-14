В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15

Облачно с прояснениями, местами туман.

В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15

В пятницу, 15 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Без осадков, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь”, – говорится в сообщении.

В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, на юге и востоке страны - северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, в западных областях до 5 ° мороза, в южной части 3-8 ° тепла; днем в Украине 10-15 °.

В Киевской области - без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью от 3 тепла до 1 ° мороза (в Киеве 2-4 ° тепла), днем 12-14 ° тепла.

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