Новостей.COM ⇒
2021-10-14
В пятницу Украине прогнозируют ночные заморозки, днем до +15
Облачно с прояснениями, местами туман.
В пятницу, 15 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
"Без осадков, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь”, – говорится в сообщении.
В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, на юге и востоке страны - северо-восточный, 7-12 м / с.
Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, в западных областях до 5 ° мороза, в южной части 3-8 ° тепла; днем в Украине 10-15 °.
В Киевской области - без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью от 3 тепла до 1 ° мороза (в Киеве 2-4 ° тепла), днем 12-14 ° тепла.