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2021-10-10
В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15
Осадков не прогнозируют.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В понедельник, 11 октября, в Украине будет без осадков, будет преобладать переменная облачность.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 0-5 ° тепла, в западных, северных и Винницкой областях от 2 ° тепла до 3 ° мороза, в Карпатах до 6 ° мороза.
Днем 10-15 ° тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18 °.
В Киевской области температура по области от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 10-15 ° тепла.
В Киеве температура ночью 2-4 ° тепла, днем 12-14 °.