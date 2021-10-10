В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Украине будет без осадков, днем до +15
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 11 октября, в Украине будет без осадков, будет преобладать переменная облачность.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 0-5 ° тепла, в западных, северных и Винницкой областях от 2 ° тепла до 3 ° мороза, в Карпатах до 6 ° мороза.

Днем 10-15 ° тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18 °.

В Киевской области температура по области от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 10-15 ° тепла.

В Киеве температура ночью 2-4 ° тепла, днем 12-14 °.

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