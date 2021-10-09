Ночью в воскресенье до 4 градусов мороза, днем без осадков

Днем воздух прогреется до 10-15°.

Ночью в воскресенье до 4 градусов мороза, днем без осадков

В воскресенье, 10 октября, Украине обещают погоду без осадков и небольшую облачность.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла.

Днем 10-15°, на Закарпатье до 18°.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области ночью будет от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла.

В столице температура составит ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

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