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2021-10-09
Ночью в воскресенье до 4 градусов мороза, днем без осадков
Днем воздух прогреется до 10-15°.
В воскресенье, 10 октября, Украине обещают погоду без осадков и небольшую облачность.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла.
Днем 10-15°, на Закарпатье до 18°.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве и области ночью будет от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла.
В столице температура составит ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.