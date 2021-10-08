Отопительный сезон в Украине начнется в октябре – Укргидрометцентр

Метеорологи украинского Гидрометцентра обнародовали новый прогноз погоды до конца октября 2021 года. По данным синоптиков, время устойчивого похолодания до +8 градусов Цельсия наступит очень скоро, а это значит, что старт отопительного сезона не за горами.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает до +8 градусов и начнется отопительный сезон

Согласно украинскому законодательству, начало отопительного сезона зависит от погодных условий. Как только на улице среднесуточная температура воздуха опускается до показателя в +8 градусов, теплокоммунэнерго начинают подавать тепло в дома украинцев.

"Осенью устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +8° с в сторону понижения происходит в большинстве областей в третьей декаде октября", - утверждают в Укргидрометцентре.

Однако в 2021 году похолодание, необходимое для старта отопительного сезона, будет наступать в разных областях в разное время. Так, метеорологи Гидрометцентра прогнозируют запуск отопления во второй декаде октября в Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает до +8 градусов и начнется отопительный сезон

В южных областях Украины и в районах Закарпатья, которые расположены на равнинах, необходимое для старта отопительного сезона наступит в первой декаде ноября. В остальных регионах страны тепло в домах включат, вероятнее всего, в третьей декаде октября.

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщили, что до конца текущей недели в Украине обойдется без осадков, благодаря мощному антициклону, который надвигается с северо-востока.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украине ударят морозы и пойдет снег.


Шевченко Лилия, Тудей

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