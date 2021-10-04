В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки: прогноз погоди от Укргидрометцентра

Погода в Украине на текущей неделе будет меняться. Синоптики предупредили, что страну накроет антициклон, который принесет похолодание, дожди и ночные заморозки до -5 градусов. Погодные условия начнут меняться в худшую сторону уже с 8 октября. А пока в стране продолжается "бабье лето".

В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки до -5 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до середины октября

Согласно прогнозу "Укргидромтцентра", в понедельник, 4 октября, погода будет ясной, осадки маловероятны. Днем столбики термометров покажут от +16 до +18 на западе, в Ужгороде потеплеет до +19...+21 градусов. В Киеве синоптики передают в начале недели от +14 до +16 градусов, в восточных областях ожидается от +11 до +15 градусов, на севере Украины - от +12 до +14 градусов, на юге днем будет +14...+17 градусов, ночью похолодает до +3...+5 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки до -5 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до середины октября

Во вторник, 5 октября, в столице на несколько градусов похолодает - до +12...+14 днем и до +4...+6 градусов ночью. Только на Закарпатье продолжается летняя погода. Синоптики передают днем до +19..+21 градусов. На юге будет до +15...+17 градусов, в восточных областях воздух прогреется до +12...+14 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки до -5 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до середины октября

В среду, 6 октября, погода по-прежнему будет солнечной и теплой. Синоптики прогнозируют на западе от +16 до +20 градусов, на юге будет немного прохладнее - до +14...+17 градусов, на востоке ожидается от +12 до +14 градусов днем, ночью резко похолодает до +3...+5 градусов. В Киеве и в северных областях столбики термометров покажут днем +12...+14 градусов, ночью будет от +2 до +4 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки до -5 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до середины октября

Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине на Новый года 2022, и стоит ли ждать снежной новогодней ночи.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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