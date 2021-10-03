На понедельник Украине прогнозируют заморозки, температура до +16

Будет без осадков, ветер 5-10 м / с.

На понедельник Украине прогнозируют заморозки, температура до +16
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 4 октября, в Украине ночью температура составит 1-6° тепла, кроме большинства западных областей и крайнего юга.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В южной части и на Закарпатье местами 5-10 ° тепла.

На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°.

Днем 11-16 °, на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22 °. Будет без осадков, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

"Продолжаем наслаждаться спокойной октябрьской погодой, солнечными днями, но не забываем тепло одеваться, особенно в утренние часы, ведь ночью во многих областях еще ожидаем заморозки", - отметили синоптики.

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