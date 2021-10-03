В Украине потеплеет до +20 градусов: синоптики назвали дату бабьего лета в октябре

В октябре погода порадует украинцев теплыми и солнечными деньками, которые будут чередоваться с периодами дождей и температурными перепадами. Самыми теплыми днями октября будут 3-4, 14-15 и 21 октября. Именно в эти периоды Украину будет накрывать антициклон и воздух прогреется до +20 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в воскресенье, 3 октября, в течение дня будет без осадков. В отдельных районах западных регионов, Киевской и Черкасской областей ночью и утром синоптики передают туман. Температура воздуха в центральных областях подскочит до +14...+16 градусов, на западе будет теплее - до +16...+19 градусов, на юге - от +15 до +18 градусов, в восточных областях - до +13...+15 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В течение 4-5 октября в Украине сохранится переменная облачность, однако осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется на западе до +19...+21 градусов, в Киеве синоптики передают от +14 до +16 градусов, в восточных областях будет от +11 до +13 градусов, в южных - от +14 до +17 градусов. Ночи ожидаются холодными, от +3 до +5 градусов.

Осадков в октябре синоптики передают меньше, чем в сентябре. На Покрову, 14 октября, ожидается самый теплый день осени. После Покровы похолодает до +6...+8 градусов, ожидаются холодные дожди. Ориентировочно 20 октября ночные заморозки ударят в восточных и северных областях, возможен мокрый снег.

Напомним, ранее метеорологи Укргидрометцентра рассказали о погоде на Новый год в Украине.