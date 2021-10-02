Завтра в Украине местами заморозки, днем температура до +20

В Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 15°.

В воскресенье, 3 октября, антициклон принесет Украине осеннюю, но солнечную погоду.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Облачно. Без осадков. На западе, севере страны, а также у водоемов и в низинах туман", - говорится в сообщении.

Температура ночью 1-6° тепла, на юге немного теплее - до 9°. Кроме крайнего запада и юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3.

Температура днем 12-17° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 20°.

В Киевской области ночью и утром местами туман, особенно в районах вблизи Днепра.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы в регионе заморозки. Днем 12-17° тепла, в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 15°.