Сентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 года

Год назад среднемесячная температура была на 5 градусов выше.

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в сентябре составила +13,6 градуса по Цельсию. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, это на 1,3°С ниже климатической нормы.

Самая высокая температура была 13 сентября, когда воздух прогрелся до + 27,0°С, а самая низкая - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 3,9°С.

Нынешний сентябрь стал самым холодным с 2013 года. Для сравнения: в 2020 году среднемесячная температура в сентябре составила летние + 18,4°С.

На проспекте Науки в сентябре выпало только 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

Напомним, что начало 2021 года выдалось довольно холодным. Февраль, например, был самым морозным за последние девять лет. Однако лето было очень жарким - в июне температура на 1,8°С превысила норму, в июле - на 3,3°С, в августе - на 0,7°С.