Сентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 года

Год назад среднемесячная температура была на 5 градусов выше.

Сентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 года
Фото: kyivcity.gov.ua

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в сентябре составила +13,6 градуса по Цельсию. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, это на 1,3°С ниже климатической нормы.

Самая высокая температура была 13 сентября, когда воздух прогрелся до + 27,0°С, а самая низкая - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 3,9°С.

Нынешний сентябрь стал самым холодным с 2013 года. Для сравнения: в 2020 году среднемесячная температура в сентябре составила летние + 18,4°С.

На проспекте Науки в сентябре выпало только 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

Напомним, что начало 2021 года выдалось довольно холодным. Февраль, например, был самым морозным за последние девять лет. Однако лето было очень жарким - в июне температура на 1,8°С превысила норму, в июле - на 3,3°С, в августе - на 0,7°С.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине завтра будет без осадков, температура до +23В Украине завтра будет без осадков, температура до +23
"Бабье лето" в Украине подходит к концу: прогноз погоды на конец сентября"Бабье лето" в Украине подходит к концу: прогноз погоды на конец сентября
В Украине ударят заморозки до -5 градусов: прогноз погоды на начало октябряВ Украине ударят заморозки до -5 градусов: прогноз погоды на начало октября
Сентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 годаСентябрь в Киеве стал самым холодным с 2013 года
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве началась метеорологическая осеньВ Киеве началась метеорологическая осень
Около Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три годаОколо Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три года
Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекордЖара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд
К концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / сК концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / с
В Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
Ночь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюденийНочь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюдений
В Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалыВ Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалы
Погода в Украине в ближайшие двое суток существенно не изменитсяПогода в Украине в ближайшие двое суток существенно не изменится
Прохладная погода с дождями сохранится на востоке и югеПрохладная погода с дождями сохранится на востоке и юге
Весна в Киеве была на 1°С холоднее нормыВесна в Киеве была на 1°С холоднее нормы
Последние новости
Подгружаем последние новости