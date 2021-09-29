В Украине ударят заморозки до -5 градусов: прогноз погоды на начало октября

Погода в Украине в начале октября резко ухудшится. Если днем в стране будет без осадков и до +12...+15 градусов, то ночью синоптики передают заморозки на поверхности почвы до -5 градусов, а температура воздуха местами опустится до -3 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до 0...-5 градусов. Днем 1 октября в Украине ожидается до +15...+17 градусов в западных областях, от +13 до +15 в южных областях и в столице. На севере Украины в первый день октября синоптики передают от +12 до +14 градусов, на востоке - от +11 до +13 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В субботу, 2 октября, в Украине будет солнечно и без единой тучки. Днем синоптики обещают потепление в западных областях до +15...+17 градусов, на юге и востоке предвидится до +13...+15 градусов, в Киеве выходной также порадует ясной погодой, от +13 до +15 градусов днем и ночью столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

Второй месяц осени будет такой же переменчивый, как и сентябрь, но осадков в первые двадцать дней октября практически не будет. Первый снег может выпасти уже после 21 октября.

Ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на октябрь 2021, и рассказали, когда ждать еще одного бабьего лета.