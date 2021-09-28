"Бабье лето" в Украине подходит к концу: прогноз погоды на конец сентября

Потепление в Украине продлится еще несколько дней. Уже 29-30 сентября синоптики прогнозируют снижение температуры до +11...+13 градусов днем и до 0...-5 градусов на поверхности почвы ночью. Осадков до конца сентября не предвидится.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в ближайшие несколько дней температура воздуха опустится в восточных и северных областях. В среду, 29 сентября, столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов днем, и от +3 до +7 градусов ночью. По словам синоптиков, похолодание в Украине будет постепенным. В южных и западных областях все еще будет тепло - от +15 до +18 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В четверг, 30 сентября, температура воздуха ночью опустится до -1...+1 в северных и восточных областях. Днем синоптики передают теплее всего на западе - от +15 до +18 градусов, в южных областях ожидается от +15 до +17 градусов, на востоке - от +11 до +13 градусов, в Киеве воздух прогреется до +13...+15 градусов. Дождей не предвидится. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Октябрь в Украине начнется с сухой погоды. Второй месяц осени будет такой же переменчивый, как и сентябрь, но осадков в первые двадцать дней октября практически не будет. Первый снег может выпасти уже после 21 октября, тогда и начнется настоящая осень.

Ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на октябрь 2021, и рассказали, когда ждать еще одного бабьего лета.