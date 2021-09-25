В Украине завтра будет без осадков, температура до +23

В Одесской области - до 25°.

Ближайшей ночью, 26 сентября, в Украине будет облачно, поэтому воздух не будет сильно охлаждаться, температура - 8-13°.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

На Левобережье и севере страны местами пройдут небольшие дожди.

Днем облачность начнет рассеиваться, установится погода без осадков, и будет выглядывать солнце, антициклон оттеснит зону осадков на восток, где еще возможны дожди в первой половине дня.

Дневные температуры составят 14-19°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части - 20-23°, в Одесской области - до 25°.

"Наступление антициклона сопровождается ростом давления, что обусловит ветреную погоду, воздух будет перемещаться с северо-запада, самые сильные контрасты давления будут наблюдаться на Левобережье страны, где ожидаем штормовой ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Киевской области местами небольшой дождь, днем без осадков. Температур ночью - 10-13°, днем - 15-18°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.