В Украине завтра будет без осадков, температура до +23

В Одесской области - до 25°.

В Украине завтра будет без осадков, температура до +23
Фото: facebook.com/UkrHMC

Ближайшей ночью, 26 сентября, в Украине будет облачно, поэтому воздух не будет сильно охлаждаться, температура - 8-13°.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

На Левобережье и севере страны местами пройдут небольшие дожди.

Днем облачность начнет рассеиваться, установится погода без осадков, и будет выглядывать солнце, антициклон оттеснит зону осадков на восток, где еще возможны дожди в первой половине дня.

Дневные температуры составят 14-19°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части - 20-23°, в Одесской области - до 25°.

"Наступление антициклона сопровождается ростом давления, что обусловит ветреную погоду, воздух будет перемещаться с северо-запада, самые сильные контрасты давления будут наблюдаться на Левобережье страны, где ожидаем штормовой ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Киевской области местами небольшой дождь, днем без осадков. Температур ночью - 10-13°, днем - 15-18°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Завтра в большинстве областей Украины пройдут дождиЗавтра в большинстве областей Украины пройдут дожди
В Украину вернется потепление до +24 градусов: синоптики дали прогноз на конец сентябряВ Украину вернется потепление до +24 градусов: синоптики дали прогноз на конец сентября
В Карпатах прогнозируют мокрый снег, на большей части Украины - заморозкиВ Карпатах прогнозируют мокрый снег, на большей части Украины - заморозки
В Киеве началась метеорологическая осеньВ Киеве началась метеорологическая осень
В Украину придет потепление: синоптики назвали дату, когда отступят холодаВ Украину придет потепление: синоптики назвали дату, когда отступят холода
Блок рекламы


Похожие новости
Завтра в большинстве областей Украины пройдут дождиЗавтра в большинстве областей Украины пройдут дожди
В Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходныеВ Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходные
В Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца неделиВ Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца недели
В Украине в воскресенье будет без осадков и до +27В Украине в воскресенье будет без осадков и до +27
Переход на зимнее время в УкраинеПереход на зимнее время в Украине
В Украине потеплеет до +25 градусов: синоптики назвали дату прихода бабьего лета в сентябреВ Украине потеплеет до +25 градусов: синоптики назвали дату прихода бабьего лета в сентябре
Гигантская черешня в Украине - четыре ягоды весят почти 100 граммовГигантская черешня в Украине - четыре ягоды весят почти 100 граммов
Завтра в Украине обещают жару и местами - кратковременные дождиЗавтра в Украине обещают жару и местами - кратковременные дожди
Пожары в Турции и Греции влияют на погоду в УкраинеПожары в Турции и Греции влияют на погоду в Украине
Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалыУкраине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы
Последние новости
Подгружаем последние новости