Спасатели просят воздержаться от походов в горы

На горе Поп Иван Черногорский - сильный ветер и дождь со снегом.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

По состоянию на утро 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах наблюдаются сложные погодные условия.

Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Температура воздуха 0°С, ветер юго-западный, 20-24 м/с с порывами до 30 м/с, облачно, ограниченная видимость до 70 м, мелкий дождь со снежной крупой", - говорится в сообщении.

Учитывая погодные условия, спасатели советуют воздержаться от походов в горы.

Укргидрометцентр предупреждает, что 24 сентября порывы ветра 15-20 м/с возможны на всей территории Украины, в западных областях - местами 25-30 м/с (II уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 23 сентября, во время восхождения на Эльбрус люди застряли на большой высоте в условиях сильного ветра и мороза -20°. Погибли пятеро альпинистов. Еще 14 человек удалось спасти.