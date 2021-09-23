Три мощные магнитные бури накроют Украину в конце сентября: в какие дни ждать удара

Во второй половине сентября Украина накроют три магнитные бури. Солнечная вспышка средней силы ожидается в субботу, 25 сентября. После этого двухдневная буря накроет нас 28 и 29 сентября, причем первый удар будет достаточно сильным.

Три мощные магнитные бури накроют Украину в конце сентября: в какие дни ждать удара

Метеочувствительным людям следует подготовиться, что будет "штормить". В дни повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие, возможны головная боль, головокружение, тошнота, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний, бессонница.

Зная дать магнитных бурь, накануне можно уберечь себя от негативного влияния. Для этого за несколько дней до опасной дать стоит отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, жирной и острой пищи. Старайтесь вовремя ложиться спать и больше времени проводить на свежем воздухе.

Три мощные магнитные бури накроют Украину в конце сентября: в какие дни ждать удара
Если вы метеозависимый человек, то будете чувствовать толчки в атмосфере. Пейте побольше воды, держите наготове лекарства, которые обычно помогают вам сбить давление и унять головную боль. Желательно не нервничать, чтобы лишний раз не раздражать свою нервную систему.

В октябре 2021 Украину накроет одна, но достаточно сильная магнитная буря. Ожидается она 4 октября. Накануне и после этого дня могут обостриться хронические заболевания, поэтому лучше не планировать дальних путешествий и внимательно следить за своим здоровьем.

Напомним, когда в Украине потеплеет, и стоит ли ожидать летнего тепла этой осенью.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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