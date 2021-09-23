На границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение

Источник землетрясения - в районе города Чертков, на глубине 6 км.

На границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение
Фото: facebook.com/gcsk.mcsm

Утром в четверг, 23 сентября, на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

"Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра было зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, магнитуда М = 4.3, расчетная интенсивность 5 баллов. По сообщениями, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км", - говорится в сообщении.

Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области - в районе города Чертков, на глубине 6 км.

"По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Висящие предметы сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания", - отмечается в сообщении.

Напомним, 9 сентября около села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5 балла.

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